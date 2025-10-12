Messer-Attacke nach Hupen: Irrer Streit in Hamburg eskaliert

Ein Hupen – mehr brauchte es nicht, damit ein Autofahrer in Harburg völlig ausrastete: Am Samstagabend eskalierte ein simpler Verkehrsstreit zur Messer-Attacke.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.17 Uhr in der Bremer Straße, Ecke Baererstraße. Ein Transporterfahrer wollte in eine Grundstückseinfahrt einbiegen – doch die war durch einen Pkw blockiert. Er hupte, der Wagen wurde wegbewegt, der Weg war frei. Zunächst schien alles erledigt.

Harburg: Transporterfahrer mit Messer bedroht

Doch kurz darauf kam der Pkw-Fahrer zurück – außer sich vor Wut. Es kam zum Streit, dann zog er plötzlich ein Messer und bedrohte den Transporterfahrer. Laut Polizei stach der Angreifer sogar mehrfach auf den Transporter ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit in Hamburger Wohnheim – Mann mit Messer verletzt

Die alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch am Tatort festnehmen. Verletzt wurde niemand. Ob und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.