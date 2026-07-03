Nach Messer-Attacke im Volksdorfer Wald: Zweiter Verdächtiger in Neumünster gestellt. Ging es um Schulden?

Erneute Festnahme im Fall Volksdorfer Wald: Dort war Mitte Juni ein 18-Jähriger angegriffen und durch Messerstiche verletzt worden. Ein zweiter Tatverdächtiger (18) wurde nun von der Polizei ermittelt.

Der 18-Jährige soll zusammen mit einem 17-Jährigen, der am Samstag in Frankfurt von Bundespolizisten verhaftet worden war, auf den 18-Jährigen eingewirkt haben, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dies hätten „intensive Ermittlungen“ der Mordkommission ergeben.

Messerattacke im Volksdorfer Wald: Mordkommission ermittelt

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Der 18-Jährige wurde in Neumünster angetroffen und festgenommen. Darüber hinaus seien Wohnungen in Neumünster und Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durchsucht worden. Der Sprecher: „Dabei wurden Beweismittel sichergestellt.“

Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bei der Auseinandersetzung im Volksdorfer Wald um offene Schulden gegangen sein. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen und unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik.