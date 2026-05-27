Messer-Angriff im Hamburger Westen – ein Toter

Messerstecherei in Osdorf: Bei einem Streit in einer Hochhaussiedlung ist eine Person schwer verletzt worden. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Der Notruf ging um 3.12 Uhr bei der Hamburger Polizei ein: Ein 36 Jahre alter Mann informierte die Beamten über eine verletzte Person in einer Wohnung an der Straße Bornheide, wie ein Polizeisprecher sagte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Angaben zufolge einen schwer verletzten Mann mit einer Stichverletzung im Brustbereich. Rettungskräften gelang es zunächst, den Mann zu reanimieren. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Behandlung fortgesetzt wurde. Doch die Versuche waren vergeblich: Der Mann erlag am Morgen seinen Verletzungen.

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Der 36-jährige Anrufer wurde vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Der Mann soll sich „psychisch auffällig“ verhalten haben. Die Mordkommission hat übernommen und ermittelt zu den Hintergründen. (dpa/mp)