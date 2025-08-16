Mercedes rammt BMW – Fahrer flieht

Schwerer Unfall in Jenfeld: Ein hochmotorisierter Mercedes CLA 250e hat einen BMW X3 gerammt. Der Fahrer des Mercedes flüchtete vom Unfallort.

Gegen 18.30 Uhr krachte es auf der Charlottenburger Straße auf Höhe der Einmündung der Grunewaldstraße. Als der Fahrer des BMW-SUVs von einer Tankstelle auf die Charlottenburger Straße einbiegen wollte, näherte sich von hinten die kompakte Sport-Limousine – laut einem Reporter vor Ort offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit.

Der Mercedes krachte laut Polizei in die Seite des schweren SUV und wurde durch den Aufprall zur Seite geschleudert. Der Wagen rollte über den Bordstein, wobei das rechte Vorderrad aus der Aufhängung gerissen wurde. Auf dem Gehweg kam das Fahrzeug zum Stehen.

Der Fahrer des Wagens ergriff die Flucht

Der Fahrer des Wagens – laut dem Reporter vermutlich in Begleitung eines Beifahrers – ließ das Wrack stehen und ergriff die Flucht. Der Fahrer des BMW wurde vom Rettungsdienst als verletzt gemeldet, aber laut Feuerwehr weder behandelt noch ins Krankenhaus gebracht.

Im Innern des Mercedes lag dem Reporter zufolge eine Dose Whisky-Cola. Die Charlottenburger Straße ist zur Zeit noch voll gesperrt.