Schwerer Unfall auf Brücke in Hamburg: Maserati kracht in Mercedes

In Barmbek-Nord ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf einer Hauptverkehrsstraße kollidierten ein Mercedes und ein Maserati miteinander. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr an der Jahnbrücke, nahe der City-Nord. Aus bislang ungeklärter Ursache prallten der Maserati und der Mercedes zusammen. Weil zunächst gemeldet wurde, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt seien, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie ein Notarzt an.

Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Zum Glück bestätigte sich die erste Meldung nicht. Beide Fahrer wurden jedoch verletzt, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei könnte ein Abbiegevorgang den Unfall ausgelöst haben. Das Verkehrsunfallteam ermittelt nun die genaue Ursache. Während der Rettungsarbeiten war die Straße gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.