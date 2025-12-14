Mercedes kracht in Kastenwagen: Hauptverkehrsstraße nach Unfall voll gesperrt

Laut Polizei wurden zwei Menschen verletzt, als der Mercedes mit einem Kombi zusammenstieß. Wie es zu dem Unfall kam, wird ermittelt.

Am Sonntagabend ist ein Mercedes in einen Kastenwagen gekracht, laut Reporter-Angaben, als dieser vom Gelände einer Tankstelle auf die Alsterkrugchaussee einbog. Zwei Menschen wurden bei dem Crash laut Polizei leicht verletzt.

Zur genauen Unfallursache gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Für die Aufnahme des Unfalls und die Aufräumarbeiten musste die Alsterkrugchaussee rund um den Unfallort vollständig gesperrt werden.