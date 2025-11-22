Unfall nach Hochzeitsfeier: Mercedes AMG donnert in Bushaltestelle

Ein Trümmerfeld ist an der Bushaltestelle „Billhorner Brückenstraße“ zu sehen: Am Samstag ist ein Mercedes einer Hochzeitsgesellschaft in Rothenburgsort in die dortige Werbewand gerauscht – ein Wunder, dass keine Passanten verletzt wurden. Durch die Aufräumarbeiten staute sich Verkehr in Richtung Innenstadt zeitweise stark.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mercedes AMG GT63 (585 PS) um kurz nach 16 Uhr mit leicht erhöhter Geschwindigkeit auf der Amsinckstraße unterwegs. Als der Fahrer einem wartenden Fahrzeug ausweichen musste, habe er die Kontrolle über das hochtourige Auto verloren, so ein Sprecher des Polizei-Lagediensts.

Kontrolle über Mercedes verloren

Der Mercedes fuhr nach links – direkt in die Bushaltestelle. Danach prallte das Auto gegen eine großflächige Werbewand und in ein Straßenabsperrgitter.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes, dessen Neuwagenpreis bei rund 200.000 Euro liegt, wurde bei dem Aufprall allerdings so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Staus durch Fahrbahnsperrung

Augenzeugen berichteten, dass der Luxuswagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer gab an, sich auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier befunden zu haben und „noch schnell etwas in der Stadt erledigen“ zu wollen, berichtet ein Reporter vor Ort.

An der Haltestelle blieb nach dem Unfall ein Trümmerfeld zurück: Glassplitter waren auf der Straße verteilt, auch Betriebsstoffe waren ausgetreten. Für die Aufräumarbeiten wurden zwei Fahrstreifen gesperrt, es kam vorübergehend zu einem Stau.