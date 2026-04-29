Mercedes in Flammen – schwierige Löscharbeiten in Hamburg

In Lohbrügge ist am Dienstagabend ein Mercedes-SUV in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war rasch am Einsatzort, hatte aber Mühe, den Brand zu löschen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Zu dem Einsatz kam es gegen 21.50 Uhr an einem Kleingartenverein am Havighorster Weg. Von dort wurden Flammen und Qualm gemeldet. Als die Retter der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, stand ein Mercedes-SUV in Flammen.

Schwierige Brandbekämpfung durch auslaufenden Dieselkraftstoff

Auslaufender Dieselkraftstoff erschwerte die Löscharbeiten. Erst nach gut 40 Minuten war der Brand gelöscht. Später wurden am Fahrzeug ein möglicherweise herausgerissener Airbag und ein Feuerzeug entdeckt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und ermittelt.