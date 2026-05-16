Mercedes fängt an zu brennen – Fahrer reagiert sehr besonnen

Für den Fahrer müssen es bange Minuten gewesen sein. In der Nacht zu Samstag fing ein Mercedes während der Fahrt Feuer. Doch der Mann am Lenkrad reagierte sehr besonnen und blieb unverletzt.

Zu dem Einsatz kam es um kurz nach Mitternacht an der Stader Straße in Höhe des Krankenhauses Mariahilf in Heimfeld. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war hier ein Mann in einem Mercedes unterwegs, als plötzlich Qualm unter der Motorhaube austrat. Daraufhin habe der Fahrer an einer Bushaltestelle angehalten und sei ausgestiegen, so die Feuerwehr.

Hauptstraße für Löscharbeiten gesperrt

Kurz darauf waren Flammen sichtbar. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Mercedes bereits in Flammen. Trotz intensiver Löschversuche entstand ein Totalschaden. Für die Löscharbeiten wurde die Stader Straße in Richtung Harburg zunächst gesperrt, konnte aber gut 20 Minuten später wieder freigegeben werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.