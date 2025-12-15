Mercedes-Fahrer fährt Zwölfjährigen auf Fahrrad an – Kind schwer verletzt

Schwerer Unfall an der Grenze zwischen Billstedt und Horn: Ein zwölfjähriger Junge auf einem Fahrrad ist am Freitag bei einer Kollision mit einem Transporter schwer verletzt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 70 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr mit einem Mercedes Vito auf der Dannerallee in Richtung Autobahn 24 unterwegs. Auf Höhe der nördlichen Einmündung zum Spliedtring überquerte der Junge auf seinem Fahrrad aus Richtung Spliedtring kommend offenbar plötzlich den Fußgängerüberweg. Trotz sofortiger Bremsung konnte der Fahrer des Transporters den Zusammenstoß nicht verhindern.

Unfall: Junge auf Fahrrad angefahren

Der Junge erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungsteam brachte ihn unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Für die Unfallaufnahme wurde die Dannerallee bis etwa 15 Uhr voll gesperrt. Die Ermittler versuchen zu klären, ob das Kind zum Unfallzeitpunkt auf dem Fahrrad saß oder es schob. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)