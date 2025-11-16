Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg

In einer Wohnung in Barmbek-Nord ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Person kam bei dem Brand ums Leben.

Die Feuerwehr wurde gegen 8.25 Uhr wegen eines Feuers in eine Wohnung in der Habichtstraße gerufen, so ein Feuerwehrsprecher. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte eine tote Person, die bei dem Brand ums Leben kam. Ob es sich bei dem Toten um einen Mann oder eine Frau handelt, ist aktuell noch unklar.

Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Es laufen laut Feuerwehr weiterhin Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen. (mp)