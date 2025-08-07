Mehrstündige Waffenkontrolle am Hauptbahnhof – Ergebnis überrascht

Erneut haben Beamte der Bundes- und Landespolizei Waffenkontrollen am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) durchgeführt. Der Hamburger Polizeipräsident verschaffte sich dabei einen persönlichen Eindruck. Das Ergebnis der Kontrolle war jedoch überraschend.

Rund 40 Einsatzkräfte, darunter auch Mitarbeiter der DB-Sicherheit und der Hochbahnwache, rückten gegen 14 Uhr an und kontrollierten bis 22 Uhr 859 Personen. Hamburgs Polizeipräsident Falk Schnabel hatte diese Waffenkontrolle genutzt, um sich einen persönlichen Eindruck darüber zu verschaffen.

Ergebnis der Kontrolle überrascht

Am Donnerstagmorgen wurden dann ein überraschendes Ergebnis dieser Kontrollen präsentiert. Laut einem Sprecher der Bundespolizei waren lediglich neun verbotene Gegenstände sichergestellt worden. Darunter ein Einhandmesser, ein Taschenmesser, eine Nagelschere, sowie ein Pfefferspray und ein Böller. Dazu noch verschreibungspflichtige Medikamente.

Zum Vergleich: Bei einer Kontrolle im Mai wurden 526 Personen kontrolliert – damals wurden zwölf verbotene Waffen gefunden, darunter fünf Einhandmesser, vier Tierabwehrsprays, ein Taschenmesser und zwei Teleskopschlagstöcke.