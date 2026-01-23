Mehrfamilienhaus in Flammen: Wohnungen im Karoviertel evakuiert – ein Verletzter

Ein Feuerwehrmann verletzt, Wohnungen voller Rauch: Im Herzen von St. Pauli brennt nachts ein leerstehendes Haus. Die Feuerwehr muss angrenzende Gebäude im Karoviertel zunächst evakuieren.

Ein Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Glashüttenstraße im Karolinenviertel hat in der Nacht einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brach das Feuer gegen 2.30 Uhr im zweiten Obergeschoss des Gebäudes in der Glashüttenstraße aus.

Karoviertel: Wohnungen evakuiert

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten im Einsatzverlauf mehrere angrenzende Wohnhäuser vorübergehend evakuiert werden. Die Wohnungen selbst blieben unversehrt, waren jedoch zeitweise stark verraucht. Inzwischen können die betroffenen Anwohner nach und nach in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz in Hamburg: Pflegeheim brennt – ein Mann stirbt

Am frühen Morgen waren noch rund 45 Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das Feuer sei gelöscht, die Arbeiten dauerten wegen der engen Bebauung in dem Viertel jedoch an. Ein Helfer der Freiwilligen Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten im Karoviertel leicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. (dpa)