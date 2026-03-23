Versuchtes Tötungsdelikt an der Elbe: 18-Jährige vor dem Haftrichter

In Neumühlen war es am Sonntag zu einem stundenlangen Einsatz der Polizei wegen einer Schlägerei gekommen. Nun kam heraus: Dabei wurde ein Mann durch mehrere Tritte gegen den Kopf schwer verletzt. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und nahm zwei Tatverdächtige fest.

Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 18-Jähriger vom Elbstrand kommend gegen 5.55 Uhr von zwei Jugendlichen (beide 18) angegriffen worden. Die zwei Tatverdächtigen hatten zuvor auf dem dortigen Parkplatz in einem Auto gesessen, waren ausgestiegen und seien dem späteren Opfer dann gefolgt.

Am Boden liegendes Opfer gegen den Kopf getreten

Kurz darauf sollen die drei aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten sein, die in eine Schlägerei mündete. Dabei soll dem 18-jährigen Opfer mehrfach gegen den Kopf getreten worden sein, als er am Boden lag. Erst als sich weitere Personen vom Strand kommend näherten, ließen die Schläger von ihrem Opfer ab.

Polizisten nahmen die Tatverdächtigen noch am Ort des Geschehens fest. Sie sollen am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sie wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.