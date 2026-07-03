Fünf Verletzte bei Massencrash in Billstedt. Großer Stau im Umfeld.

Feuerwehrkräfte an der Unfallstelle auf der B5 in Höhe Billstedt. Lars Ebner

Massencrash auf der B5: In Höhe Billstedt sind am Freitagvormittag mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert. Zahlreiche Menschen wurden verletzt – einer schwebt in Lebensgefahr.

Laut Polizei kam es gegen 11.30 Uhr zu dem Unfall. Der genaue Hergang sei aber noch unklar, so ein Sprecher. Beamte des Verkehrsunfallteams seien bereits informiert worden.

Massencrash in Billstedt: Stau nach Sperrung

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Über eine Strecke von 100 Metern lagen Trümmerteile verteilt auf der B5. Die Straße ist beidseitig gesperrt, es kommt zu einem großen Stau. Der Verkehr wird von der Polizei ab- und umgeleitet.

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Feuerwehrkräfte kümmerten sich um insgesamt fünf Verletzte aus sechs beteiligten Autos. Zwei davon wurden schwer verletzt, zwei leicht, sie alle kamen ins Krankenhaus. Eine Person lehnte den Transport und eine weitere Behandlung ab.

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Wie lange die Sperrung noch anhält, ist unklar. Mehrere beteiligte Autos sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert.