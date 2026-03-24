Mehrere Schüsse auf Lebensmittelgeschäft in Hamburg – Polizei findet Patronenhülsen

Am Montagabend schossen offenbar zwei unbekannte Täter mehrfach auf den Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts in Billstedt. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei fielen die Schüsse gegen 22.17 Uhr. Anschließend flüchteten die beiden Täter vom Tatort an der Möllner Landstraße.

Polizei: Täter sind wohl Jugendliche

Am Morgen bemerkte ein Mitarbeiter eine beschädigte Fensterscheibe an der Eingangstür und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten mehrere Einschusslöcher und Patronenhülsen sicher.

Die Täter sollen männlich, jugendlich und dunkel gekleidet gewesen sein.

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Das Landeskriminalamt 164 hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter (040) 4286-56789 oder direkt bei einer Polizeidienststelle zu melden.