Mehrere Schüsse auf Friseurläden in Hamburg – Polizei bittet um Hilfe

Am Sonntagabend sind in Farmsen-Berne mehrere Schüsse auf zwei Friseurgeschäfte abgegeben worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat gegen 20.30 Uhr an der August-Krogmann-Straße und am Berner Heerweg.

Anwohnerinnen und Anwohner hörten die Schüsse und riefen die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort mehrere Einschusslöcher in den Glasfronten der beiden Läden fest. Die Geschäfte liegen dicht beieinander und waren zum Tatzeitpunkt geschlossen. Verletzt wurde niemand.

Fahndung der Polizei bleibt erfolglos

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, konnte jedoch keine Tatverdächtigen ausfindig machen. Die ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst, inzwischen führt das Landeskriminalamt Wandsbek (LKA 151) die Untersuchungen fort.

Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder andere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (mp)