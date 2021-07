Mehrere Razzien in Hamburg: Trio verkauft Drogen und vollautomatische Waffen

Wilhelmsburg/Neuallermöhe/Hamm –

Das Drogendezernat der Hamburger Polizei ermittelt schon seit einiger Zeit gegen drei Männer (32, 41 und 41). Sie sollen im großen Stil mit Drogen und Waffen handeln. Am Mittwoch ist es nun zum Schlag gegen das Trio gekommen.

Spezialkräfte stürmten am frühen Morgen drei Wohnungen und auch eine Kleingartenparzelle in Wilhelmsburg, Hamm und Neuerallermöhe.

Hamburg: Trio verkauft Drogen und vollautomatische Waffen

„Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, unter anderem eine Schreckschusswaffe, mobile Datenträger und über 16.000 Euro Bargeld“, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit.

Einen der beiden 41-Jährigen trafen die Beamten in seiner Wohnung in Hamm an und verhafteten ihn. „Die weiteren Ermittlungen gegen die drei Männer dauern an, auch zum Verbleib der zwei nicht angetroffenen Tatverdächtigen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Vor McDonald’s: Mann bricht blutend zusammen – Lebensgefahr

Dem Trio wird vorgeworfen, mit großen Mengen an diversen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Auch vollautomatische Waffen sollen sie in ihrem Verkaufs-Portfolio angeboten haben. Der 41-Jährige kam in U-Haft. (dg)