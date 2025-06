Schwerer Unfall vor dem Westfield: Frau wird meterweit durch die Luft geschleudert

Unfall in der HafenCity: Am Montagnachmittag ist eine Passantin in der Überseeallee von einem Pkw erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie vor dem Westfield-Center mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Gegen 14.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Unfallort gerufen – eine Passantin sei angefahren worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Mutmaßlich erfasste der Pkw die Passantin beim Abbiegen, heißt es von der Polizei.

Für ungefähr 45 Minuten blieb die Unfallstelle gesperrt, um 15.38 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus. Die Person im Pkw wurde nicht verletzt. (mm)