Mehrere Einbrüche in Hamburg: Einbrecher-Duo europaweit gesucht

Nach einem Wohnungseinbruch in St. Georg im Sommer kam die Hamburger Polizei einer mutmaßlichen Einbrecherbande auf die Spur. Doch zunächst fehlten die Beweise. Später zeigte sich: Der Vorfall war kein Einzelfall. Nun wurde einer der Verdächtigen in der Schweiz festgenommen.

Vier Monate nach dem Einbruch in St. Georg wurde einer der zunächst entlassenen Tatverdächtigen in der Schweiz festgenommen. Ein Rückblick: Als ein 42-Jähriger am Abend des 14. Juni in seine Wohnung an der Knorrestraße zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch. Mehrere Wertgegenstände fehlten – darunter seine Geldbörse mit einem ortbaren Airtag.

Airtag-Signal führt in ein Hotel

Die Polizei verfolgte das Airtag-Signal bis zu einem Hotel am Steindamm (St. Georg). Dort trafen die Beamten wenig später drei Männer (43, 45, 45) in einem Zimmer an und nahmen sie vorläufig fest. Neben den gestohlenen Gegenständen des 42-Jährigen fanden sie weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Zwei der Männer wurden mangels dringenden Tatverdachts wieder freigelassen. Der dritte, ein 45-Jähriger, kam zunächst ins Untersuchungsgefängnis, wurde aber auch dort vom Haftrichter auf freien Fuß gesetzt.

45-Jähriger in der Schweiz verhaftet

Laut Polizei war der Einbruch im Juni kein Einzelfall: Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden 45-jährigen Männer auch Wohnungen in Hohenfelde und Hamm ins Visier genommen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht europäische Haftbefehle gegen die Verdächtigen.

Einer der 45-Jährigen wurde jetzt in der Schweiz festgenommen. Der Haftbefehl gegen seinen mutmaßlichen Komplizen konnte bislang nicht vollstreckt werden. Der im Juni ebenfalls verdächtigte 43-Jährige gilt in Bezug auf den Einbruch in St. Georg inzwischen als entlastet. (mp)