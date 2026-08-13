Mehrere Brände in kurzer Zeit – Hamburger Feuerwehr im Dauereinsatz

Brennender Ofen, Balkonbrand im Hochhaus, kokelnde Couch: Mehrere Einsätze halten die Feuerwehr am Donnerstag auf Trab. Zwei Menschen werden verletzt.

Die Hamburger Feuerwehr hatte am Donnerstagabend alle Hände voll zu tun. Innerhalb einer Stunde mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Bränden im Stadtgebiet ausrücken. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Los ging es um 17.25 Uhr in Lurup: An der Katzbachstraße stand der Balkon eines Hochhauses in Flammen. Laut einem Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes schlugen die Flammen vom fünften auf das sechste Obergeschoss über. Zudem breitete sich dichter Rauch im Treppenhaus aus.

Ofen brennt und verqualmt Einfamilienhaus – ein Verletzter

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Zum Glück konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nur fünf Minuten später rückte die Feuerwehr zum nächsten Brand nach Eißendorf aus. In einem Einfamilienhaus am Eißendorfer Grenzweg brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Ofen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 18.20 Uhr folgte der nächste Einsatz, diesmal in Hamm. Am Rückersweg kam es zu einem Schwelbrand in einer Wohnung. Ein Anwohner hatte sich in die verqualmte Wohnung begeben, um seinen Nachbarn zu warnen. Dabei wurde er leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht.

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In allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.