In Hummelsbüttel war in der Nacht wohl ein Brandstifter unterwegs. Gleich drei Pkw gingen in Flammen auf, zwei weitere wurden beschädigt.

Ein Feuerwehrmann löscht ein brennendes Fahrzeug (Archivbild). picture alliance/dpa/NEWS & ART | Carsten Neff

In Hummelsbüttel sind in der Nacht auf Dienstag drei geparkte Autos in Flammen aufgegangen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt. Die Polizei vermutet einen Brandstifter.

Gegen 0.50 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, wie ein Sprecher der MOPO mitteilte. Die Anrufer meldeten brennende Fahrzeuge im Lentersweg. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen drei geparkte Autos in Flammen.

Drei Fahrzeuge ausgebrannt, zwei weitere beschädigt

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Zwei der Fahrzeuge standen dicht beieinander, ein weiteres etwas entfernt. Durch die Hitze wurden zudem zwei in der Nähe abgestellte Autos beschädigt.

Die genaue Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft den Verdacht der Brandstiftung. (rei/dpa)