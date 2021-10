Seit einem Jahr soll der Jungfernstieg eigentlich weitestgehend autofrei sein, Privatfahrten sind verboten. Doch die Polizei hält ständig Autofahrer an, die das Schild einfach ignorieren – so wie am Samstag: Dort wurden innerhalb weniger Stunden mehr als 1000 Verstöße festgestellt, wie eine Polizeisprecherin der MOPO mitteilte.

Von 17 Uhr bis Mitternacht standen die Beamten sieben Stunden gezielt vor dem Alster-Panorama. Mit zwei Blitzern wurden Verstöße geahndet, in jede Richtung. Ein Autofahrer soll gleich vier Mal geblitzt worden sein.

Kontrolle in Hamburg: Mehr als 1000 Verstöße am Jungfernstieg

Gegenüber der Polizei begründeten viele Autofahrer ihre verbotene Durchfahrt mit der Sperrung am Gorch-Fock-Wall. Doch es nützte nichts: Den erwischten Verkehrsteilnehmern droht nun ein Bußgeld von mindestens 20 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Hamburg: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich – Fahrer hat Glück

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Mit dem Auto-Verbot an einer der berühmten Straßen Hamburgs will der Senat die Innenstadt attraktiver machen. Nur noch Busse und Taxen dürfen dort fahren. Liefer- und Entsorgungsverkehr ist nur zwischen 21 Uhr und 11 Uhr erlaubt. Es gilt Tempo 30. (dg)

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version des Textes wurde ein Sprecher der Verkehrsbehörde so zitiert: „Wir beobachten eine stetige Abnahme des Verkehrs.“ Das Zitat ist veraltet und bezog sich nicht auf das vergangene Wochenende. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.