Schon wieder Feuer im leerstehenden Hotel: Meterhohe Flammen schlagen in den Nachthimmel – rund 200 Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen den Großbrand.

Der Abendhimmel war taghell erleuchtet, die Flammen weithin sichtbar: In Hausbruch ist es am Samstagabend zu einem Großbrand im ehemaligen Hotel „Hamburger Blick“ gekommen. Rund 200 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es war nicht der erste Brand an dem Gebäude.

Der Einsatz begann gegen 22.40 Uhr. Autofahrer auf dem Ehestorfer Heuweg bemerkten Flammenschein aus einem Waldstück im Bereich des ehemaligen Berghotels am Wulmsberg und alarmierten die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen.

Flammen erfassen Wald – 200 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen

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Nach und nach rückten weitere Einsatzkräfte an. Schließlich waren laut einem Feuerwehrsprecher rund 200 Retter vor Ort, um den Großbrand zu bekämpfen. Die Flammen waren mehrere Kilometer weit sichtbar und griffen schließlich auch auf die umliegende Vegetation über.

Rund 200 Feuerwehrleute bis in die Morgenstunden im Einsatz. NEWS5 / Sebastian Peters

Auch am Sonntagmorgen waren noch Feuerwehrleute im Einsatz. Sie löschten letzte Glutnester und kontrollierten Waldboden und Sträucher, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

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Erst im März dieses Jahres war es dort zu einem Brandausbruch gekommen. Damals brannten mitten in der Nacht Teile eines Anbau. 50 Retter bekämpften die Flammen. Das Hotel, das zu seinen besten Zeiten mit seiner einmaligen Aussicht über die Harburger Berge warb, steht seit Jahren leer.