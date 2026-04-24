Medizinischer Notfall am Lenkrad: Mann fährt plötzlich in Graben

Unfall in Neuengamme: Auf dem Kirchwerder Landweg ist ein Golf-Fahrer am Donnerstagabend plötzlich von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Ursache war ein medizinischer Notfall.

Der Notruf ging gegen 20.20 Uhr ein: Eine Busfahrerin hatte den Wagen im Straßengraben gesehen. Sie alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Die Feuerwehr forderte aufgrund der unklaren Lage den Rettungshubschrauber an.

Unfall: Mann in Wagen eingeschlossen

Als die Feuerwehr eintraf, war der Mann ansprechbar, Lebensgefahr bestand nicht. Die Hubschrauber-Besatzung brach ihren Einsatz daraufhin ab. Der Mann war in seinem Wagen eingeschlossen, das heißt: Die Tür war durch die Böschung des Grabens blockiert, ließ sich später nach der Bergung aber öffnen.

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Laut Polizei war der Mann stark unterzuckert, als die Rettungskräfte ihn auffanden. Dies war offenbar auch die Ursache für den Kontrollverlust. Der Unfallfahrer konnte das Auto selbst verlassen. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus. Der Golf wurde abgeschleppt. Kurz nach 21 Uhr gab die Polizei den Kirchwerder Landweg wieder frei.