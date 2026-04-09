Medizinischer Notfall am Hauptbahnhof: Frau stürzt ins Gleisbett

Notfall am Hamburger Hauptbahnhof: Wie ein Reporter vor Ort mitteilte, stürzte am Donnerstag eine 51-Jährige infolge eines medizinischen Notfalls ins Gleisbett. Die Feuerwehr bestätigte der MOPO den Einsatz. Die Frau gilt als schwerverletzt. Der S-Bahn-Verkehr war kurzzeitig unterbrochen.

Gegen 16.50 Uhr stürzte die Frau offenbar gegen eine ausfahrende S-Bahn und anschließend ins Gleisbett. Die Feuerwehr berichtete, dass der Fahrer der S-Bahn von einem Notfallseelsorger betreut werden musste. Nachfahrende S-Bahnen konnten aber glücklicherweise rechtzeitig gestoppt werden.

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Laut des Reporters vor Ort hatte die 51-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten, infolge dessen sie ins Gleisbett stürzte. Sie wurde in die Asklepios Klinik St. Georg gebracht und hat offenbar ein Polytrauma erlitten. Die Feuerwehr bestätigte der MOPO, dass es keine Fremdeinwirkung gab. (prei)