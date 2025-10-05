Schwerer Unfall in Hamburg: Mast bohrt sich ins Auto – mehrere Verletzte

Bei einem Unfall in der Nähe des Hamburger Flughafens sind drei Menschen teils schwer verletzt worden. Ein Laternenmast bohrte sich in das Fahrzeug, das sich überschlug und auf der Seite zum Stehen kam.

Ersten Informationen der Polizei zufolge war das mit drei Personen besetzte Auto am Samstagabend gegen 21.30 Uhr am Krohnstieg in Richtung Airport unterwegs. Nach dem Passieren des Tunnels verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug, welches von der Straße abkam.

Feuerwehr rettet Insassen

Im weiteren Verlauf kam es am Straßenrand zur frontalen Kollision mit einem Lichtmast, der sich regelrecht in das Auto bohrte, das sich dabei überschlug und auf der Seite zum Stehen kam – ungefähr auf Höhe zwischen Fahrer und Beifahrer.

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte. Die Polizei sperrte die Straße, während die Feuerwehr das Auto sicherte und den Insassen half, aus dem Wageninneren zu gelangen. Der Fahrer brauchte spezielle Hilfe, da er in dem Wrack eingeklemmt war und gerettet werden musste. Alle Personen wurden mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten zogen sich über Stunden. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu Staus. Der Verkehrsunfalldienst übernahm die Ermittlungen.

Die Experten der Hamburger Polizei wollen nun vor allem den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls klären. Dabei wird unter anderem geprüft, ob der Fahrer möglicherweise zu schnell unterwegs war und deshalb die Kontrolle verlor. (dg)