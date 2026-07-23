Evakuierung in Altona-Altstadt: Mehrere Bewohner eines Wohnhauses mussten am Donnerstag ihre Wohnungen verlassen – das Gebäude gilt als akut einsturzgefährdet.

Fachkräfte des THW sind vor Ort, um das Gebäude zu begutachten. Lenthe-Medien/Reimer

In der Holstenstraße wurde am Donnerstagvormittag ein fünfstöckiges Wohnhaus evakuiert. Grund sind erhebliche Bauschäden. 14 Bewohnerinnen und Bewohner können vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen.

Der Einsatz begann gegen 11 Uhr, nachdem massive Risse an tragenden Bauteilen gemeldet worden waren, sagte ein Feuerwehrsprecher. Welche Bauteile genau betroffen sind und wer die Schäden gemeldet hat, könne derzeit nicht gesagt werden.

Bezirksamt organisiert Unterkünfte für Bewohner

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Rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten gemeinsam mit der Polizei an, um das Gebäude zu räumen. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden vom Bezirksamt in Notunterkünften untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Auch gegen 14 Uhr dauerte der Einsatz noch an. „Ein Prüfstatiker ist vor Ort“, sagte der Sprecher. Gemeinsam mit Kräften des Technischen Hilfswerks (THW) begutachtet dieser nun Gebäude. Die Holstenstraße wurde im betroffenen Bereich gesperrt.