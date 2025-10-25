Massenschlägerei in Karaoke-Bar auf dem Kiez: Pfefferspray, elf Festnahmen!

Auf St. Pauli ist es am Freitagabend zu einem Einsatz von Polizei und mehreren Rettungswagen gekommen. In einer Bar waren mehrere Personen auf zwei Angestellte losgegangen. Fünf Personen waren leicht verletzt, 11 wurden vorläufig festgenommen.

Die Beamten wurden gegen 22.45 Uhr zu einer Karaoke-Bar am Hans Albers-Platz gerufen, nachdem dort eine Schlägerei zwischen Gästen und Personal ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte herrschte vor Ort aggressive Stimmung, die sich dann auch gegen Polizisten richtete.

Polizei setzt Pfefferspray ein und nimmt elf Schläger fest

Daraufhin setzten die Beamten laut dem Lagedienst der Polizei Pfefferspray ein. Fünf Personen klagten danach über Atemwegs- und Augenreizungen, alle wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Insgesamt wurden elf mutmaßlich an der Schlägerei Beteiligte vorläufig festgenommen. Erst gegen Mitternacht konnte die aufgeheizte Stimmung unter Kontrolle gebracht werden. Die Kripo ermittelt die Hintergründe.