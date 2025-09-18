Massenschlägerei in Hamburg: Polizei rückt mit Großaufgebot an
Erneut ist es im Stadtteil Wilstorf zu einer Massenschlägerei gekommen. Nach Angaben der Polizei gerieten am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr zeitweise bis zu 25 Personen aus zwei Großfamilien auf der Winsener Straße, Ecke Reeseberg aneinander.
Auslöser soll Belästigung einer Frau gewesen sein
Auslöser soll nach ersten Erkenntnissen ein Vorfall gewesen sein, bei dem ein sichtlich alkoholisierter Mann eine Frau aus einer anderen Großfamilie belästigt haben soll. Die Frau war in Begleitung ihres Kindes. Daraufhin eskalierte die Situation.
Polizei trifft mehrere Personen noch beim Handgemenge
Zeugen alarmierten umgehend die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte. Mindestens acht Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz. Als die Beamten eintrafen, trafen sie noch drei bis vier Personen an, die handgreiflich aufeinander losgingen.
Ein Mann kommt in Gewahrsam – Hintergründe unklar
Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Harburg gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.
