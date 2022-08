Massenschlägerei bei Grillfeier: Großeinsatz in Hamburg

In Billstedt ist es am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. In einem Park an der Glinder Au waren mehrere Personen bei einer Grillfeier in Streit geraten. Auch ein Messer soll gezeigt worden sein. Mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen waren im Einsatz.

Gegen 14.50 Uhr gingen mehrere Notrufe aus der Max-Pechstein-Straße ein. Laut Polizei meldeten die Anrufer Schreie und mindestens zehn aufeinander einprügelnde Personen auf einem Grillplatz in einem Park an der Glinder Au.

Verletzter bei Schlägerei in Hamburg-Billstedt

Bei einem Auto am Rande des Parks seien die Scheiben eingeschlagen worden. Insgesamt rückten acht Streifenwagen an.

Bei Eintreffen der Beamten beruhigte sich die Situation rasch. Zwei Verdächtige, von denen einer ein Messer gezeigt haben soll, wurden vernommen. Wie ein Beamter sagte, sei es auf dem Grillplatz zu Streitigkeiten gekommen, die dann offenbar eskaliert seien. Eine Person wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.