Schlägerei auf Flohmarkt in Hamburg – mehrere Verletzte

Auf einem Flohmarkt in Bahrenfeld ist es am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei und der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es gab Verletzte.

Wie die MOPO erfuhr, soll es gegen 10.50 Uhr an einem Stand des Flohmarktes an der Luruper Chaussee zu einem Streit gekommen sein. Dieser eskalierte kurz darauf. Insgesamt waren laut Lagedienst der Polizei fünf Menschen an der Schlägerei beteiligt.

Mehrere Rettungswagen und Streifenwagen im Einsatz

Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen soll zeitweise bewusstlos gewesen sein. Ein Mensch wurde ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere ambulant behandelt. Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.