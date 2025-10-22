Massenprügelei auf dem Kiez: Als die Polizei kommt, wird eine 16-Jährige aggressiv

Polizeieinsatz am Beatles-Platz (St. Pauli): In der Nacht zu Mittwoch waren auf dem Kiez mehrere Personen, darunter eine erst 16-Jährige, aneinandergeraten. Es gab einen Verletzten und drei vorläufige Festnahmen.

Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, wurden die Beamten gegen 1.30 Uhr zum Beatles-Platz gerufen. Von dort war eine Auseinandersetzung zwischen rund zehn Personen gemeldet worden. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten einige der Beteiligten.

Kiez: 16-Jährige leistet massiven Widerstand

Bei der Personalienfeststellung sei es laut der Sprecherin zu massiven Widerstandshandlungen gekommen. Ein erst 16-jähriges Mädchen, ein 20- und ein 22-Jähriger hätten sich den Maßnahmen aggressiv widersetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Massenschlägerei auf dem Kiez: Gruppen gehen aufeinander los – Großeinsatz

Die drei wurden vorläufig festgenommen, der 20-Jährige wies leichte Verletzungen im Gesicht auf, musste aber nicht in die Klinik. Alle werden erkennungsdienstlich behandelt. Die Kripo ermittelt die Hintergründe der Auseinandersetzung.