Nächtlicher Großeinsatz in der Hamburger Innenstadt: Am Jungfernstieg gerieten in der Nacht zu Sonntag bis zu 30 Menschen aneinander. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

In der Nacht zu Sonntag sind bei einer Massenschlägerei in der Hamburger Innenstadt zwei Menschen verletzt worden.

20 bis 30 Personen prügelten sich am Jungfernstieg

Gegen 0.15 Uhr wurde die Auseinandersetzung gemeldet, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Zeugen berichteten, dass sich am Jungfernstieg 20 bis 30 Personen prügeln würden. Nach ersten Erkenntnissen kam dabei auch eine Flasche als Waffe zum Einsatz.

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Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten zahlreiche Beteiligte in Richtung U-Bahn. Am Ort des Geschehens blieben zwei Verletzte zurück. Eine verletzte Person kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. MOPO-Informationen zufolge sollen fünf Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort gewesen sein.

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Was der Auslöser für die Schlägerei war, ist noch unklar. Auch die geflüchteten Täter konnten nicht mehr gefunden werden. Der Einsatz war nach rund einer halben Stunde beendet. (mwi)