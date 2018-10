Massenprügelei zwischen Fan-Lagern: Provozierten HSV-Ultras die Bochumer im Stadion?

Altona-Altstadt -

Auf dem Rasen wurde im Duell zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Bochum wenig geboten, dafür ging es zwischen den Fanlagern beider Klubs am Sonntagnachmittag hoch her. An der Ecke Holstenstraße / Max-Brauer-Allee ließen die Fans die Fäuste fliegen. Reagierten die Bochum-Anhänger damit auf eine Provokation im Volksparkstadion?

Der Ort für die Prügelei war wenig überraschend: keine 500 Meter weiter westlich liegt in der Stresemannstraße ein bekannter Treffpunkt für HSV-Fans. Doch was hatte den Anlass geliefert für die Massenkeilerei zwischen den Fanlangern?

Wie das in der Regel gut informierte Portal „Faszination Fankurve“ erfahren haben will, gab es während der Partie eine Provokation durch die HSV-Ultras auf der Nordtribüne. Dort soll ein maskierter Fan eine „Gestörte Jugend Ruhrgebiet“-Fahne in die Höhe gehalten haben, die wohl vor mehr als zehn Jahren einem Mitglied der Bochumer Organisation abgenommen worden sein soll.

Krawall-Fans nahmen Reißaus

Nach mehr als einem Jahrzehnt streuten die HSV-Fans also wohl noch einmal Salz in die Wunden der Bochumer. Und die hatten mangels zu bejubelnder Szenen im Stadion noch jede Menge Energie übrig, die sie in Form von Faustschlägen freisetzen konnten.

Geschnappt wurde übrigens keiner der Beteiligten, da diese allesamt Reißaus nahmen, als sie die Martinhörner der heranrasende Streifenwagen wahrnahmen.