Massenprügelei auf Party in Hamburger Edel-Viertel – fünf Polizisten verletzt

In Rotherbaum ist in der Nacht zu Donnerstag eine Party aus dem Ruder gelaufen: Rund 50 Personen hatten dort aufeinander eingeprügelt. Als die Polizei eintraf, wurden die Beamten attackiert. Fünf Polizisten wurden dabei verletzt.

Laut einer Polizeisprecherin sei gegen 3.20 Uhr eine Auseinandersetzung in einer Event-Location am Alsterglacis gemeldet worden. Nach MOPO-Informationen fand dort eine Schausteller-Party statt. Rund 50 Personen sollen aus ungeklärtem Anlass aufeinander eingeprügelt haben.

Polizisten angegriffen – drei Beamte verletzt

Als die ersten Streifenwagenbesatzungen dort eintrafen, sollen die eingesetzten Beamten von der Menge attackiert worden sein. Daraufhin hätten die Beamten Verstärkung angefordert. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge, darunter auch solche von der Bereitschafts- und der Bundespolizei, sowie vier Rettungswagen rückten an.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizist will Streit schlichten – und wird bewusstlos getreten

Laut der Polizeisprecherin wurden fünf Beamte verletzt, drei kamen ins Krankenhaus und waren dienstunfähig. Einer von ihnen hatte Schnittwunden, die durch eine zerbrochene Flasche zugefügt worden sein könnte. Zwei tatverdächtige Partybesucher (36 und 41 Jahre) wurden vorläufig festgenommen. Das Event wurde aufgelöst. Die Kripo ermittelt die Hintergründe.