Verfolgungsfahrt mit Rettungswagen: Räuber auf der Flucht

Raubversuch in Barmbek Süd: Ein maskierter Täter hat in einem Wettbüro zwei Mitarbeiterinnen bedroht – und ist dann doch ohne Beute geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 23 Uhr in einem Wettbüro an der Humboldtstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Mann die Filiale, bedrohte die beiden Angestellten (21 und 25) und forderte Geld.

Kurz darauf ließ der Täter jedoch von seinem Vorhaben ab und verließ das Geschäft ohne Beute. Draußen traf er auf einen Komplizen, der offenbar in einem dunklen VW Polo wartete. Gemeinsam flüchteten sie.

Zeugen machten eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung auf den Überfall aufmerksam. Diese nahm die Verfolgung auf, verlor das Fahrzeug jedoch im Bereich Adolph-Schönfelder-Straße/Desenißstraße aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann ins Gebüsch gestoßen: Sexueller Übergriff in Hamburg

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, vermutlich dunkle Haare. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke mit Reißverschluss sowie dunkle Jeans, sprach akzentfrei Deutsch und führte eine Einkaufstasche mit sich.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 4286-56789 entgegen. (rei)