Maskierter Täter bedroht Kiosk-Inhaber – mit dessen Reaktion rechnet er nicht

Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend versucht, einen Kiosk in Wilstorf zu überfallen. Mit der Reaktion des Inhabers hat er aber wohl nicht gerechnet.

Nach Angaben der Polizei betrat der maskierte Mann gegen 23.30 Uhr das Geschäft an der Winsener Straße und bedrohte den 38-jährigen Inhaber mit einer Schreckschusswaffe.

Überfall auf Kiosk: Inhaber wirft mit Flaschen

Als der Kioskbetreiber die Herausgabe von Geld verweigerte, gab der Täter einen Schuss in die Decke ab. Daraufhin griff der 38-Jährige zu mehreren Flaschen und warf sie nach dem Angreifer. Dieser ergriff schließlich ohne Beute die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen schwarzen Pullover.

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Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (040) 4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer

Polizeidienststelle zu melden. (rei)