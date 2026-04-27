mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Polizei kontrolliert einen Kiosk.

Ein Polizeibeamter steht im Einsatz vor einem Kiosk (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

  • Wilstorf

Maskierter Täter bedroht Kiosk-Inhaber – mit dessen Reaktion rechnet er nicht

Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend versucht, einen Kiosk in Wilstorf zu überfallen. Mit der Reaktion des Inhabers hat er aber wohl nicht gerechnet.

Nach Angaben der Polizei betrat der maskierte Mann gegen 23.30 Uhr das Geschäft an der Winsener Straße und bedrohte den 38-jährigen Inhaber mit einer Schreckschusswaffe.

Überfall auf Kiosk: Inhaber wirft mit Flaschen

Als der Kioskbetreiber die Herausgabe von Geld verweigerte, gab der Täter einen Schuss in die Decke ab. Daraufhin griff der 38-Jährige zu mehreren Flaschen und warf sie nach dem Angreifer. Dieser ergriff schließlich ohne Beute die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen schwarzen Pullover.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Unfall beim Überholen: Motorradfahrer kracht in Auto – tot

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (040) 4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer
Polizeidienststelle zu melden. (rei)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test