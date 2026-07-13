Ein maskierter Täter hat ein Wettbüro in Wilhelmsburg überfallen. Er bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe.

Eine Polizistin steht in einem Wettbüro (Symbolfoto) dpa

Nach einem bewaffneten Überfall am Samstagabend auf ein Wettbüro in Wilhelmsburg fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann den Laden in der Bahnhofspassage am Wilhelm-Strauß-Weg um kurz nach 23 Uhr, zog eine Schusswaffe und bedrohte den Mitarbeiter (21). Der Angestellte übergab daraufhin Bargeld. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Überfall auf Wettbüro in Wilhelmsburg: Täter war maskiert

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Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß, schlank und Ende 20 beschrieben. Er war dunkel gekleidet und mit einer Kapuze, einer Sonnenbrille sowie einem über die Nase gezogenen Tuch maskiert.

Die sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Raubdezernat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (040) 4286 56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (rei)