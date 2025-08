Perückenmann mit Waffe überfällt Kiosk – Zeugen gesucht

Schockmoment kurz nach Ladenschluss: In Heimfeld hat ein Maskierter einen Kiosk überfallen – mit gezückter Waffe. Der Täter flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Sonntag kam ein bislang unbekannter Mann in Heimfeld in einen Kiosk und bedrohte den 32-jährigen Inhaber mit einer Schusswaffe. Da dieser sich weigerte, Geld herauszugeben, griff der Täter selbst in die Kasse und floh mit seiner Beute in Richtung der Straße Kiefernberg, so die Polizei.

Der Mann ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, korpulent, trug schwarze Kleidung und weiße Sneaker mit drei schwarzen Streifen. Zudem hatte er einen dunklen Haaransatz – womöglich eine Perücke. Das Harburger Raubdezernat ermittelt und bittet Zeugen, sich unter (040) 4286-56789 zu melden. (mp)