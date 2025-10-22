Koks in Kaugummidose! Polizei kontrolliert Hamburger Café – und wird schnell fündig

Was als Routine begann, endete mit einem handfesten Drogenfund: Bei einer Kontrolle m Phoenix-Viertel und in der Harburger Innenstadt haben Polizisten am Mittwoch ein ganzes Drogenlager entdeckt.

Gemeinsam mit dem Bezirksamt überprüften Beamte gegen 12 Uhr mehrere Betriebe – eigentlich ging es nur um eine gewerberechtliche Kontrolle. Doch bereits nach der ersten Überprüfung eines sogenannten „Coffeeshops“ in der Seevepassage stießen sie im „Balkon Café & Bistro“ im Marktkauf-Center auf verdächtige Spuren.

Einsatz in Harburg: Polizei entdeckt größere Menge Drogen

Und tatsächlich: In einer Kaugummidose fanden die Ermittler kleine Kügelchen Kokain, außerdem verkaufsfertig abgepacktes Marihuana, Bargeld, eine Feinwaage und weiteres Dealerzubehör. Auch Überwachungstechnik wurde sichergestellt.

Der Betreiber des Lokals reagierte laut Polizei wenig kooperativ – die Kontrolle dauerte entsprechend länger. Wie groß genau die Menge an Drogen war, ist bislang unklar.