Streit am Busbahnhof: Mann zückt Messer – Busse durchsucht, zwei Festnahmen

Bei einem Streit am ZOB Niendorf Markt hat ein Mann am Freitagnachmittag ein Messer gezückt und damit offenbar seinem Gegner gedroht. Es gab zwei Festnahmen. Die Polizei ermittelt.

Um kurz nach 14 Uhr wurden die Beamten am Freitag über die Auseinandersetzung informiert: Zwei Männer waren in Streit geraten, würden sich gegenseitig anschreien und beleidigen. Einer soll dabei ein Buttermesser gezeigt und damit seinem Gegner gedroht haben haben – zu Stichbewegungen oder einer Attacke sei es aber nicht gekommen, so ein Sprecher der Polizei.

Männer von Beamten getrennt

Die Polizisten trennten die Männer voneinander und stellten das Messer sicher. Beide wurden festgenommen, es wird nun gegen sie ermittelt. Die genauen Hintergründe sind unklar. Der Sprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“

Im Rahmen des Einsatzes sollen auch zwei Busse durchsucht worden sein. Einem Reporter vor Ort zufolge soll es dadurch kurzzeitig zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr gekommen sein. Weiteren Angaben nach soll es auch eine dritte Festnahme gegeben haben: Diese Person soll dabei einen Schwächeanfall erlitten haben und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der Polizei lagen dazu bisher keine Erkenntnisse vor. (dg)