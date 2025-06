Zu nah am Gleis: ICE reißt Mann in Hamburg vom Bahnsteig

Schlimmer Vorfall am Sonntagmorgen in Bergedorf: Ein Mann stand zu dicht an der Bahnsteigkante, als plötzlich ein ICE durch den Bahnhof fuhr. Der Mann wurde durch den Sog des vorbeifahrenden Zuges umgerissen.

Laut Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei, geschah der Vorfall gegen 5.35 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann auf dem Bahnsteig am Gleis 2 befunden haben. Nach Informationen der MOPO soll er unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben.

Bergedorf: Vorbeifahrender ICE riss Mann um – er hat großes Glück

In diesem Zustand torkelte der Mann dicht an der Bahnsteigkante entlang, als plötzlich ein ICE auf Leerfahrt nach Berlin heranraste. Dabei wurde er durch den entstandenen Sog umgerissen. Er wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt, entgegen ersten Befürchtungen. Er kam zur Beobachtung in eine Klinik.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei davor, sich der Bahnsteigkante zu sehr zu nähern. Denn insbesondere bei der Durchfahrt von Schnellzügen entstehen starke Winde, die Personen mühelos um- oder mitreißen können.