Hauptbahnhof: Mann zieht blank und zeigt obszöne Gesten – Bundespolizei schreitet ein

Unschöner Vorfall am Montagabend im Hauptbahnhof (St. Georg): Dort entkleidete sich ein Mann vor Sicherheits-Mitarbeitern und vollzog obszöne Gesten. Bundespolizisten schritten ein und entlarvten den Mann zudem als Dieb.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 21.40 Uhr in der Wandelhalle. Dort soll sich ein Mann (43) ausgezogen haben. Als zwei Sicherheitsleute eintrafen, soll er sein Geschlechtsteil in die Hand genommen und obszöne Gesten gezeigt haben.

Gestohlene Getränke bei nacktem Mann entdeckt

Alarmierte Bundespolizisten forderten den Mann auf, sich umgehend anzuziehen. Bei der anschließenden Überprüfung wurde ein 12er-Pack alkoholfreie Getränke bei ihm gefunden.

Ermittlungen ergaben, dass der 43-Jährige diese kurz zuvor in einem Backshop gestohlen hatte. Er erhielt Strafanzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Diebstahls.