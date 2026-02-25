Mann zeigt Hitlergruß – Platzverweis

Eklat am S-Bahnhof Blankenese: Ein Mann soll dort am Dienstagabend lautstark „Heil Hitler“ gerufen und dabei seinen rechten Arm zum sogenannten Führergruß nach vorn gestreckt haben. Er erhielt einen Platzverweis.

Gegen 17.35 Uhr fiel Sicherheitsdienstmitarbeitern der Deutschen Bahn und zahlreichen Fahrgästen ein Mann auf, der verfassungsfeindliche Parolen von sich gab und Gesten zeigte. Das teilte die Bundespolizei mit.

Eklat am S-Bahnhof Blankenese: Mann zeigt Hitlergruß – Bundespolizei reagiert

Zuvor soll der Tatverdächtige in einem Fahrstuhl der S-Bahn-Station mehrere Graffitischmierereien großflächig mit einem breiten Faserstift angebracht haben. Sicherheitsdienstmitarbeiter hätten die strafbaren Handlungen beobachtet und den slowakischen Staatsangehörigen auf die Tat angesprochen.

„Der Beschuldigte reagierte umgehend aggressiv und verwendete anschließend verbotene Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei. Nach dem Eintreffen von Beamten der Behörde seien die Personalien des 32-Jährigen überprüft worden.

Tatverdächtiger war der Polizei bekannt

Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Sein Faserstift wurde sichergestellt. „Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf

Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet“, teilte die Bundespolizei mit.

Der 32-Jährige sei mit einem Platzverweis für die S-Bahn-Station Blankenese wieder entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg übernommen. Auch das LKA ermittelt. (mp)