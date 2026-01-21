Bundespolizist mit Nagelschere attackiert – Festnahme im Hauptbahnhof

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Dienstagabend im Hauptbahnhof (St. Georg) einen Mann festgenommen, der in der Vergangenheit mehrfach wegen Delikten aufgefallen und zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die Liste der Taten, die der Mann (25) begangen hatte, ist lang: Im Februar 2025 hatte er eine Glasflasche auf einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit geworfen. Der Security-Mann blieb unverletzt. Im März des gleichen Jahres hatte er eine Rollstuhlfahrerin attackiert und diese auf den Hinterkopf geschlagen.

Hauptbahnhof: Bundespolizist mit Nagelschere attackiert

Im Oktober 2025 hatte er dann einen Bundespolizisten mit einer Nagelschere angegriffen und durch dessen Handschuh gestochen. Später erließ ein Richter aufgrund der Gesamtumstände einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, der zu dem Zeitpunkt bereits untergetaucht war.

Nun entdeckten Zivilfahnder ihn am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf dem Südsteg des Hauptbahnhofes und nahmen ihn fest. Er kam in U-Haft.