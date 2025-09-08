Mann wird von eigenem Transporter überrollt – Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall auf dem Fischmarkt: Am frühen Montagmorgen ist ein Mann von seinem eigenen Lieferwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Notruf ging um 3.46 Uhr ein. Laut Polizei hatte der Fahrer eines Lebensmittel-Transporters auf dem abschüssigen Marktplatz gehalten, um Waren zu entladen. Plötzlich setzte sich der Wagen in Bewegung.

Der 46-Jährige versuchte noch, das tonnenschwere Fahrzeug zu stoppen, kam laut Polizei dabei ins Stolpern und geriet unter die Räder. Er wurde von beiden linken Rädern überrollt. Der Transporter kam erst an einem Straßenschild zum Stehen.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls wird derzeit ermittelt.