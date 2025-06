Mann wird aus Klinik entlassen und verschwindet spurlos

Nach seiner Entlassung aus dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) verschwand er spurlos. Seit zehn Tagen wird ein Mann aus St. Pauli vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Laut Polizei wurde Janusz Jan K. (65) stationär im UKE aufgenommen und am 16. Juni entlassen. Dort lag er, weil er zuvor in seiner Wohnung an der Talstraße (St. Pauli) hilflos aufgefunden worden war. An seiner Wohnanschrift kam er nach der Entlassung jedoch nie an.

Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort

Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer Gefährdungssituation befindet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Janusz Jan K. hat kurze, dunkelblonde Haare, er ist circa 1,80 Meter groß und schlank. Möglicherweise ist er mit einer dunkelblauen Jeans und einem roten T-Shirt mit weißem Aufdruck bekleidet. Auffällig ist sein unsicherer, gebückter Gang. Er soll eine OP-Narbe am Kopf sowie einen bandagierten rechten Arm haben. Hinweise an Tel. 4286 56789.