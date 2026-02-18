Mann vor Drob Inn niedergestochen – Lebensgefahr

Blutige Attacke am helllichten Tag in St. Georg: Am Dienstag gegen 16.10 Uhr ist ein 30 Jahre alter Mann am Besenbinderhof mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 30-Jährige und ein noch unbekannter Mann auf dem Vorplatz der Drogenhilfeeinrichtung Drob Inn in einen Streit. Den Polizeiangaben nach soll der Unbekannte im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer gezogen und mehrfach auf sein Gegenüber eingestochen haben. Der 30-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörper.

Attacke vor dem Drob Inn: Polizei sucht nach Zeugen

Trotz der schweren Verletzungen war der Mann noch ansprechbar. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Inzwischen ist sein Gesundheitszustand stabil.

Das könnte Sie auch interessieren: Hochzeits-Streit, Ehre verletzt: Warum stach der Parkplatz-Killer zu?

Der Angreifer flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Er wird als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank beschrieben. Laut Polizei hatte er ein „arabisches“ Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare und trug eine schwarze Daunenjacke. Zudem soll er zwei auffällige Gesichtsnarben haben.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (nf)