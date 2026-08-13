Ein 67-Jähriger geht in Hamburg-Lurup spazieren und wird von zwei Jugendlichen nach der Uhrzeit gefragt. Später wacht er mit Verletzungen und ohne persönliche Gegenstände auf.

In der Nacht auf Mittwoch sollen zwei Jugendliche einen 67-Jährigen in Hamburg-Lurup ausgeraubt haben. Der Mann war auf dem Weg zum Bahnhof Elbgaustraße, als er von den beiden angesprochen wurde. Später erwachte er mit Verletzungen am Kopf und im Gesicht – seine persönlichen Gegenstände waren verschwunden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Am Donnerstag erließ ein Haftrichter gegen sie Haftbefehl.

Die beiden Jugendlichen sollen den 67-Jährigen zunächst nach der Uhrzeit gefragt haben. Anschließend entfernten sie sich. An das weitere Geschehen kann sich der Mann nach Angaben der Polizei nicht erinnern. Später erwachte der Mann mit Verletzungen am Kopf und im Gesicht und bemerkte, dass seine persönlichen Gegenstände fehlten. Er verständigte die Polizei und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Zunächst suchte die Polizei erfolglos nach den beiden Tatverdächtigen. Bei der Auswertung von Videoüberwachungsaufnahmen konnten die Ermittler die Jugendlichen schließlich identifizieren. Die beiden 15-Jährigen wurden vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnungen stellten die Beamten Beweismittel sicher, darunter mutmaßliches Raubgut.

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Am Donnerstag erließ ein Haftrichter gegen beide Jugendlichen Haftbefehl. Die Ermittler prüfen zudem, ob die 15-Jährigen für weitere Straßenraube in Lurup und Stellingen als Tatverdächtige infrage kommen. Die Taten sollen ähnlich abgelaufen sein. (mp)